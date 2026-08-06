Eski sevgili dehşeti: 25 gün takip, 14 yıl ceza, 1 kurşun - Son Dakika
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Eski sevgili dehşeti: 25 gün takip, 14 yıl ceza, 1 kurşun

Eski sevgili dehşeti: 25 gün takip, 14 yıl ceza, 1 kurşun
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İstanbul Şişli'de Nilda Müge Şahin, eski erkek arkadaşı Nazir I. tarafından vurularak öldürüldü. Şüphelinin 2021'de başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten 14 yıl ceza aldığı ve kurbanı bir aydır takip ettiği ortaya çıktı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen Nilda Müge cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yürütülen çalışmalarda, şahsın genç kadını bir aydır takip ettiği, 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Öte yandan, cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde, Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, doktora giden Nilda Müge Şahin (25) gece saatlerinde nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı Nazir I. (35) tarafından vurularak öldürülmüştü. Şahin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundan ailesi tarafından teslim alınırken, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Eski sevgilisinin el ve boynunu kesmeye çalıştığı, 14 yıl hapis cezası çarptırıldığı öğrenildi

Yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, zanlı Nazir I.'nın 2021 yılında eski kız arkadaşı C.G. isimli kadını darp ettiği, olay sonrası gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Şahsın, serbest bırakılmasının ardından, tekrar C.G.'nin evine gittiği, genç kadının bıçakla el ve boynunu kesmeye çalıştığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası çarptırıldığı öğrenildi.

Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan cinayet anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin'in yanına gelen motosikletli şüphelinin silahla ateş ettiği, Şahin'in olay sonucu yere yığıldığı, ardından şüphelinin motosikletle kaçtığı, kardeşinin Şahin'in yanına koşarak gittiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, İstanbul, 3. Sayfa, Şişli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski sevgili dehşeti: 25 gün takip, 14 yıl ceza, 1 kurşun - Son Dakika

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