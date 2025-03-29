Sivas'a şehit ateşi düştü, baba ocağına Türk bayrağı asıldı

SİVAS - İspanya'da görev yaptığı gemide rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi şehit oldu. Şehidin Sivas'taki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda TCG Kemal Reis Gemisinde görev yapan Sivaslı Elektrik Astsbubay Kıdemli Başçavuş Nihat İrgi, İspanya açıklarında rahatsızlandı. Astsubay Nihat İrgi, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, şehit astsubay için sosyal medyada paylaşımda bulundu.