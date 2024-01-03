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Sivas Belediyesi Zabıta Ekipleri Marketlerde Fiyat Denetimi Yaptı - Son Dakika
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Sivas Belediyesi Zabıta Ekipleri Marketlerde Fiyat Denetimi Yaptı

Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, Sivas'ta faaliyet gösteren marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi. Usulsüzlük tespit edilen marketlere cezai işlem uygulandı.

Sivas Belediyesi Zabıta Ekipleri Marketlerde Fiyat Denetimi Yaptı
03.01.2024 - 16:50,
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Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı. Usulsüzlük tespit edilen marketlere cezai işlem uyguladı.

Sivas'ta faaliyet gösteren marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde raflardaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi. Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek not alan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Denetimler kapsamında ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olan marketlere tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

Tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve mağduriyetlerinin engellenmesine yönelik denetimlere devam edileceği kaydedildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas Belediyesi Zabıta Ekipleri Marketlerde Fiyat Denetimi Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas Belediyesi Zabıta Ekipleri Marketlerde Fiyat Denetimi Yaptı - Son Dakika
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