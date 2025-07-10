Sivas Belediyesi\'nden Tartı Aletlerine Denetim

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir alışveriş yapmasını sağlamak ve eksik tartının önüne geçmek için esnafları denetliyor.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Ölçüler ve Ayar Servisi ekipleri, pazarlarda kullanılan ölçü ve tartı aletlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalarda, damga süresi dolmuş ve periyodik muayenesi yapılmamış tartı aletleri kontrol enden Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde, özellikle esnafların kullandığı terazilerin muayene süreleri, doğruluk durumu ve damga geçerlilikleri incelendi. Ekipler, ölçü ve tartı aleti kullanan esnaflara yaptığı uyarılarda, kanun gereği belirlenen sürelerde periyodik muayenenin yaptırılmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, muayenesi yapılmamış cihazlarla satış yapanlar hakkında idari para cezaları uyguladı. Sivas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşların doğru ve güvenilir alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla yapılan denetimler devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS