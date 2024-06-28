Sivas Divriği'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

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Sivas'ın Divriği ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Y. idaresindeki 34 DS 5172 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada araç içerisinde bulunan D.E., A.Y., E.Y. ve D.Ç. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlçede yapılan müdahalenin ardından yaralılar Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS