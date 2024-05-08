Sivas Gemerek'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Sivas Gemerek'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas Gemerek\'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada otomobilin refüjdeki ağaç ve direklere çarpması sonucu sürücü ve yolcular yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

08.05.2024 21:23
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Gemerek ilçesinde meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine giden Ç.D. idaresindeki 68 ADR 455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaç ve direklere çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü Ç.D. ile M.E.D., Y.B.K. ve A.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten verildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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