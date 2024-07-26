Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas\'ın Gürün ilçesinde otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Antalya'dan Van'a giden bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı, ancak yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.07.2024 10:42
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Sivas'ın Gürün ilçesinde yoldan çıkıp takla atan otomobildeki 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Van'a gittiği öğrenilen A.G. yönetimindeki 07 ENR 69 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan Mehmet Kasım Gencer ve İ.G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yarlılardan Mehmet Kasım Gencer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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