Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yusufoğlan köyünde çıkan örtü yangını geniş bir alana yayıldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

26.08.2024 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan örtü yangını ekipleri alarma geçirdi. Geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yusufoğlan köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye, Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bazı ağaçların da zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yıldızeli, 3-sayfa, sivas, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
10:18 Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti
10:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye 76 adet gül verdi Sayının özel bir anlamı var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 21:58:13. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement