Sivas Suşehri'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas Suşehri'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas Suşehri\'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir hafif ticari araç devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.05.2024 20:16
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticarin aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolunda seyir eden R.T. idaresindeki 49 ACC 648 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü R.T. ile araçtaki F.T. yaralanırken, Hanım Temel ise hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas Suşehri'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Suşehri'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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