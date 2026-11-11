Sivas Suşehri\'nde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediyeye ait bir sosyal tesis otoparkında park halindeki 06 GCG 630 plakalı otomobilden duman yükseldi. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobili görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Suşehri Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangında otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.