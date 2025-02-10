Sivas'ta 29 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Sivas'ta 29 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Sivas'ta tır dorsesinde 29 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü tutuklandı.

10.02.2025 22:05
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Sivas'ta tır dorsesinde 29 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

SİVAS - Sivas'ta tır dorsesinde yakalanan 29 kaçak göçmen geri gönderme merkezine sevk edilirken, sürücü tutuklandı.

Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 29 göçmen tespit edildi. Erzincan yolu uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesinde yakalanan göçmenler geri gönderme merkezine sevk edildi. Göçmenleri menfaat karşılığı taşıyan tır sürücüsü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade edildi.

Kaynak: İHA

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