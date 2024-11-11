Sivas'ta 88 Şüpheli Yakalandı

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Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bir hafta içerisinde 88 şüpheliyi yakaladı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asayiş, kaçakçılık, siber suçlar, göçmen kaçakçılığı ve trafik konularında kent genelinde çalışma yapan ekipler kanunsuzluğa geçit vermiyor.

4- 10 Kasım tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda 108 olaya karışan 88 şüpheli şahıs yakalandı. Asayiş suçlarından yapılan aramalarda; 11 adet tabanca, 4 bin 895 adet tabanca mühimmatı, ile 18 adet şarjör, 2 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet av tüfeği, 48 adet av tüfeği mühimmatı ile 1 adet av tüfeği mekanizması ele geçirildi. Aynı dönem içerisinde İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen devriye faaliyetlerinde UYAP ve KİHBİ sisteminden 49 bin 478 şahıs ve 18 bin 311 araç sorgulandı. Yapılan UYAP sorgusunda 32 şahıs, ASAL sorgusunda 56 şahıs olmak üzere toplamda 88 şahıs yakalandı.

Kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde; 30 olayda 41 şahsa işlem yapılırken 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan çalışmalarda; 176 gram kubar esrar, 5 gram skunk, bin 400 paket kaçak sigara, 64 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 gram kenevir tohumu, 57 adet tarihi sikke, 63 adet muhtelif tarihi eser, 11 adet muhtelif kazı malzemesi, 5 adet arama dedektörü, 2 adet kurusıkı tabanca, 20 adet tabanca mühimmatı, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği ile 90 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. GBT sorgusu yapılan 245 yabancı uyruklu şahıstan 12'sine toplam 54 bin 502 TL idari para cezası uygulandı. Trafik yönünden il genelinde 6 bin 420 şahıs ve 6 bin 512 araç sorgulanırken 104 araca toplam 286 bin 471 TL idari para cezası kesildi. - SİVAS