Sivas'ta araba taşıma römorkunda çıkan yangın sıfır araçlara sıçramadan söndürüldü

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde araba taşıma römorkunun tekerlediğinde çıkan yangın taşıdığı sıfır kilometre araçlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Akçağıl köprüsü yakınlarında meydana geldi. A.M. idaresinde ki 55 ANL 08 plakalı 7 sıfır aracın yüklü olduğu araba taşıma römorkunun tekerleğinde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı sağa çekerek durdurdu. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında sıfır araçlardan 3'ü alt römorktan indirilerek zarar görmesi engellendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - SİVAS