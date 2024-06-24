Sivas'ta Bin 626 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Sivas'ta polis ekiplerince yapılan denetimler de trafik kurallarına uymayan bin 626 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın can ve mal güvenliğini korumak için 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar yoğun çalışmalar yürüttü. Ata Sanayi ve Dört Eylül Sanayi Bölgesi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında ihbarlı ve ihbarsız denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde drift atan 13, abartılı egzoz kullanan 254, alkollü araç kullanan 228, yüksek sesle müzik dinleyerek kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanan bin 131 sürücü olmak üzere toplam bin 626 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - SİVAS