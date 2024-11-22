Sivas'ta Dershane Yangını: Bir Ölü

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Sivas'ta dershane çatısında çıkan yangında bir kişi ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre yangın Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın dershane olarak kullanılan üst katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yapılan inceleme Cafer Başar Bulut ölü olarak bulundu. Bulut'un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS