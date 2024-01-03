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Sivas'ta etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında farklılık olan marketlere ceza - Son Dakika
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Sivas'ta etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında farklılık olan marketlere ceza

Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, asgari ücret artışı sonrası etiket değiştiren zincir marketlere yönelik denetimlerde usulsüzlük tespit edilen marketlere cezai işlem uyguladı. Ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olan marketlere tutanak tutularak cezai işlem yapıldı.

03.01.2024 - 18:28,  Güncelleme: 18:29
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Sivas'ta etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında farklılık olan marketlere ceza

SİVAS - Sivas Belediyesi zabıta ekipleri asgari ücret artışı sonrası etiket değiştiren zincir marketlere yönelik denetimlerinde usulsüzlük tespit edilen marketlere cezai işlem uyguladı.

Sivas'ta faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi. Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek not alan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Denetimler kapsamında ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olan marketlere tutanak tutularak cezai işlem yapıldı.

Tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve olası mağduriyetlerinin engellenmesine yönelik Zabıta ekiplerinin denetimlerine devam edeceği kaydedildi.

Sivas\'ta etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında farklılık olan marketlere ceza
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında farklılık olan marketlere ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında farklılık olan marketlere ceza - Son Dakika
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