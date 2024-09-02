Sivas\'ta Hafif Ticari Araç Takla Attı: 4 Yaralı

3.Sayfa

Sivas'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Pınarbaşı- Şarkışla karayolu Oluktaş köyü yakınlardan meydana geldi. C.A. (39) idaresindeki 54 AGF 747 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada sürücü ile A.A. (4), A.A.A. (6) ve F.A. (32) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS