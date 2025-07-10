Sivas\'ta Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Sivas'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Tamer için Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, meslektaşları ve askeri erkan katıldı. Törende konuşan Vali Şimşek, Murat Tamer'e Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. Okunan duaların ardından polisin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Balıkesir'in Bandırma ilçesine uğurlandı. - SİVAS