Sivas'ta İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: Paniğe Neden Oldu

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İki grup arasındaki silahlı çatışma paniğe neden oldu

SİVAS - Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışma paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi üzerinde meydana geldi. Metruk bir binanın önünde karşılaşan iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Yaklaşık 5 dakika sürdüğü ileri sürülen çatışması sırasında caddede panik yaşandı. Kimsenin yaralanmadığı çatışmada iki grup tekrar araçlarına binerek uzaklaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede bol miktarda boş kovan bulundu. Olayla tabanca ve yivsiz av tüfeği kullanıldığı ileri sürüldü. Çatışma sırasında park halindeki bir aracın camına kurşun isabet etti. Mahalle çıkan çatışmadan dolayı yaşadıkları paniği anlattı. Olaya karışanların bulunması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.