Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Akıncılar ilçesi D-100 kara yolu Avşar köyü yakınlarında meydana geldi. S.D. (27) yönetimindeki 34 PB 9979 plakalı Citroen marka otomobil ile H.D. (74) idaresindeki 34 UK 9788 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada; A.D. (2), Ç.D. (4), U.K. (25), G.K. (26), Ş.D. (75) ve S.D. (21) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS