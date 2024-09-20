Sivas'ta çatıya tamir için çıktığı sırada kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta çatıya tamir için çıktığı sırada kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Sivas'ta tamir için çatıya çıkan 54 yaşındaki Nurettin Yılmaz, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Ekiplerin çatıda başlayan müdalesi dakikalarca sürdü ancak Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20.09.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz gün Sularbaşı Mahallesi 12-4 sokaktaki bir apartmanın çatısında meydana geldi. Tamir için çatıya çıkan 54 yaşındaki Nurettin Yılmaz, kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ÇATIDA DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTI

Çatıya çıkan sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. İtfaiye merdiveninin uzatılmasıyla Yılmaz, aşağı indirildi. Yılmaz aşağı indirildiği sırada dahi itfaiye ekibince kalp masajı devam etti. Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yılmaz'ın cenazesinin Ay Yıldız Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Sivas\'ta çatıya tamir için çıktığı sırada kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Nurettin Yılmaz, Yerel Haberler, Kalp Krizi, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta çatıya tamir için çıktığı sırada kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çuvaldız:
    ALLAH rahmet eylesin, çatıda müdahale yapmaya çalışanlardan da ALLAH razı olsun 11 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 6 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. 54 yaşında ve hala çalışıyor acı bi durum oysaki memleketinde göl de balık tutmalıydı stres mahvediyor bizleri 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
11:34 Paranın patronu TBMM’de vekillere sunum yapacak İşte öne çıkan 2 başlık Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
21:27 Stoltenberg NATO’ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil Stoltenberg NATO'ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil
21:02 Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım
19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
18:15 Genç kızın hayatını karartmıştı Kezzaplı caninin savunması kan donduran cinsten Genç kızın hayatını karartmıştı! Kezzaplı caninin savunması kan donduran cinsten
17:53 ’’Siber saldırı daha büyük savaşın habercisi’’ ''Siber saldırı daha büyük savaşın habercisi''
17:52 Yüz binlerce liralık vurgun kamerada Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı Yüz binlerce liralık vurgun kamerada! Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 13:49:07. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta çatıya tamir için çıktığı sırada kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement