Sivas'ta Kamyonla Otomobil Kaza Yaptı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Kamyonla Otomobil Kaza Yaptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas\'ta Kamyonla Otomobil Kaza Yaptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin yolcu koltuğunda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.07.2024 14:57
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Sivas'ta kamyonla otomobilin karıştığı kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan 1 kişi öldü, araçta bulunan diğer 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas- Ankara Karayolu Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada, Sivas'tan Yıldızeli istikametine gitmekte olan E.Ö. yönetimindeki 26 E 1421 plakalı Ford marka kamyon, Direkli istikametinden gelerek kavşağa giren H.Ö. yönetimindeki 34 PB 8324 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan S.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan sürücü H.Ö., E.Ö. ile S.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Kamyonla Otomobil Kaza Yaptı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Kamyonla Otomobil Kaza Yaptı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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