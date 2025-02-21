Sivas'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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Sivas'ta yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu

SİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksamalar yaşandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri tarafından kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Son günlerde yaşanan yoğun kar yağışının ardından Sivas'ta birçok yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolların açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Yoğun kar yağışına bağlı olarak eski Sivas- Kayseri yolu ve İmranlı Çalıyurt köy yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle kapanan yollarda iş makinaları yoğun mesai harcadı.