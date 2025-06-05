Sivas'ta Kardeş Cinayeti: İki Müebbet İstendi - Son Dakika
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Sivas'ta Kardeş Cinayeti: İki Müebbet İstendi

Sivas\'ta Kardeş Cinayeti: İki Müebbet İstendi
05.06.2025 12:26
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Sivas'ta iki kardeşi öldüren Hüseyin Sönmez'e iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Sivas'ta iki kardeşi evinde öldüren katil zanlısı hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sivas'ta 6 Mayıs tarihinde Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda yaşanan olayda, Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip ve 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalanmış, çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanarak 4. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Sanık Hüseyin S'nin ifadelerinde sürekli psikolojik sorunları ve ileri derecede kişilik bozukluğu rahatsızlığı olduğu iddiası üzerine sanığa Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinden akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor aldırıldığı ifade edildi. Raporda, Hüseyin S'nin akli dengesinin yerinde ve ceza ehliyetinin tam olduğu belirtildi. İddianamede olayın ardından çevrede bulunan kan örneklerinin Adli Tıp Kurumu'nda incelendiği ve Hüseyin Sönmez'in DNA'sı ile uyumlu olduğu belirtildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen anne Ayşegül Şimşek, olay günü yakınlarıyla Yıldızeli ilçesi Kapaklıkaya köyüne gittiğini, çocukları Melisa ve Umutcan'ın ise okul ve iş durumu sebebiyle Sivas merkezde kaldıklarını söyledi. Anne Ayşegül Şimşek, kızı aradığında"'10-11 gibi eve gelirim, siz beni beklemeyin yatın' dedim. Kızım o gün benimle çok sakin konuştu ancak normalde hiç böyle sakin konuşmazdı. Ben de yorgun olduğunu düşünerek bir şey demedim. Daha sonra çocuklarım beni hiç aramadı. Hüseyin S.'yi hiç tanımam, bugüne kadar benimle hiçbir görüşmesi olmadı. Zaten ismini de 2020 yılında eşim kaybolunca duydum" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan iddianamede, sanık Hüseyin Sönmez hakkında Melisa Şimşek'e karşı "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme", Umutcan Şimşek'e karşı da "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Kardeş Cinayeti: İki Müebbet İstendi - Son Dakika

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