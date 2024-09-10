Sivas'ta Kavga, Silah Sesleri Yanılgısı

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Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada kullanılan kriko ve levyeler nedeniyle çıkan sesler silah sesi sanılırken olaya karışan 8 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan ve vatandaşları tedirgin eden olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı detaylı incelemelerde, başta silahlı saldırı olarak değerlendirilen olayın aslında iki grup arasında çıkan bir kavgadan ibaret olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede, ateşli silah kullanıldığına dair herhangi bir iz bulunamadı. Uzman ekiplerin tespitlerine göre, duyulan seslerin silah sesine benzemesinin nedeni, kavga eden tarafların araçlarına levye ve kriko gibi aletlerle zarar vermesiydi. Açık alanda meydana gelen bu eylemlerde çıkan seslerin yankılanmasıyla silah sesi olduğu yanılgısı oluştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, "Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret" suçlarından adli mercilere sevk edildi. - SİVAS