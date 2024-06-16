Sivas'ta Kurban Bayramı'nda 78 acemi kasap yaralandı

3.Sayfa

Sivas'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü kesim sırasında yaralanan toplam 78 acemi kasap hastanelik oldu.

Sivas'ta kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu. Bayram namazı sonrası kurbanlarını kesmeye başlayan vatandaşlar, kurban kesimi sırasında kendini yaraladı. Yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinin yolunu tuttu. Sabah saatlerinden itibaren Sivas Numune Hastanesi, Sivas Devlet Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran toplam 78 acemi kasap tedavi edildi. - SİVAS