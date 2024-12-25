Sivas'ta Kurt Sürüleri Güvenlik Kamerasında

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Kurtlar vadisi "Zara"

Sivas'ta altılı ve sekizli gruplar halinde dolaşan kurt sürüleri güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta altılı ve sekizli gruplar halinde dolaşan kurt sürüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Havaların soğuması ve kar yağışıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar inmeye başladı. Sivas Zara İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre olan Katıkcılar mevkiinde ağıl yakınlarına inen kurt sürüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürü halinde dolaşan ve kendi aralarında oyun oynayan kurtlar görüldü. Bölge de o saatte herhangi birinin olmaması kurt saldırısı ihtimalini önledi.

Gruplar halinde geziyorlar

Erhan Güler, kurtların gruplar halinde gezdiğini ifade ederek, " Kurtların görüldüğü yer Zara ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre bir mesafede. Orada ağılımız var, hayvanlarımız var. Güvenlik amaçlı kamera taktırdık. Kurtlar her akşam saat 18-19.00 gibi geçiyorlar. İlçe çöplüğü var oraya karınlarını doyurmaya geliyorlar. Çöplük açık büfe gibi orada her zaman yiyeceğin buluyorlar. Grup gruplar, 30-35 kurt var. Bazen altılı bazen sekizli gruplar halinde dolaşıyorlar. Altılı grubun içerisinde bir tane ön sol ayağı sakat bir kurt. Onu herhalde vurmuşlardı, iyileşememiş hala içlerinde geziyor. Onu koruyorlar" dedi.