Sivas'ta Market Arabası Hırsızlığı - Son Dakika
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Sivas'ta Market Arabası Hırsızlığı

Sivas\'ta Market Arabası Hırsızlığı
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Sivas'ta bir şahıs, kapalı bakkalın önündeki market arabasını çaldı, içindeki malzemeleri yere bıraktı.

Sivas'ta gece saatlerinde kapalı bir bakkalın önündeki market arabasını alan şahıs, arabanın içerisindeki malzemeleri yere bırakarak kendi eşyalarını koyup uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta Osmanpaşa caddesinde bulunan bir bakkalın önündeki market arabası, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Şahsın market arabasının içerisindeki malzemeleri yere bırakıp kendi eşyalarını arabaya koyarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İşletme sahibi Fatih Şeker, iş yerini kapatmadan önce market arabasını iş yerinin yanına bıraktı. Gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen bir kişi, market arabasının içerisindeki malzemeleri çıkararak yere bıraktı. Ardından kendi eşyalarını arabaya yerleştiren şahıs, market arabasını alarak bölgeden uzaklaştı. Ertesi gün iş yerini açmaya gelen Şeker, market arabasının yerinde olmadığını fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelinin rahat tavırlarla gerçekleştirdiği olayın caddenin yoğun olduğu saatlerde yaşandığı görüldü.

"İçindeki malzemeleri boşaltarak götürdüğünü gördük"

İşletme sahibi Fatih Şeker, "Cumartesi akşam saatlerinde kapatmadan önce iş yerinin yanına market arabasını koymuştuk. Ertesi gün iş yerimizi açarken arabanın olmadığını fark ettik. Kamera kayıtlarını izlediğimizde bir arkadaşın gelip içindeki malzemeleri boşaltarak götürdüğünü gördük. Sadece arabayı çalmış, içindeki malzemeler geldiğimizde yerdeydi. Daha önce de başımıza geldi, buraya ne koysak çalınıyor. Kapıya güneşlensin diye çiçek koyduk, onu bile çaldılar. Bize ihtiyaç sahipleri geldiği zaman zaten kimseyi geri çevirmiyoruz. Kameralarda hırsızlık yapanlar farklı farklı kişiler. Sivas dışından gelenler olduğunu düşünüyoruz. Sivaslıların böyle bir şey yapacağına çok ihtimal vermiyorum" dedi.

"Bir arabanın bile çalınması şaşırtıcı"

Olayla ilgili şikayetçi olmadıklarını belirten Şeker, "Şikayetçi olmadık, arkadaşımla beraber videoyu izlerken fark ettik. Bunlar küçük şeyler, bir arabanın bile çalınması şaşırtıcı bir durum. Market arabasına ne gibi bir ihtiyaç olur bilemiyorum. Olay akşam dokuz sularında caddenin yoğun olduğu bir saatte gerçekleşiyor. Hırsız çok rahat davrandığı için kimsenin dikkatini çekmemiş" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Market Arabası Hırsızlığı - Son Dakika

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