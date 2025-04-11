Sivas\'ta Nişan Törenine Giden Aile Kazada Yaralandı

Sivas'ta nişan merasimine giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin şarampole uçtuğu kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan karayolu Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Ağrı'ya nişan merasimi için gittiği öğrenilen C.G. idaresindeki 09 L 6549 plakalı Mercedes marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü C.G. hafif yaralanırken araçta bulunan D.A. ve M.A ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS