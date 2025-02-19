Sivas\'ta Okul Servislerine Denetim Yapılıyor

3.Sayfa

Sivas'ta okul servislerine yönelik denetim faaliyetleri devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Sivas Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan il denetleme komisyonu nezaretindeki denetimlerde servis araçları ve sürücülerin yönetmeliklere uygunluğu kontrol edilirken, taşıma kapasitesinin üzerinde öğrenci taşıyıp taşımadıkları, gerekli belge ve evrakların bulunup bulunmadığı gibi mevzuatta öngörülen kurallar çerçevesinde inceleme yapılıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde il merkezinde ikamet eden öğrencileri taşıyan servis araçları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullara öğrenci taşıyan servis araçları ve sürücüleri denetim ekiplerince kontrol edildi. - SİVAS