Sivas'ta Otellerde Yangın Güvenliği Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Otellerde Yangın Güvenliği Denetimi Yapıldı

Sivas\'ta Otellerde Yangın Güvenliği Denetimi Yapıldı

Sivas Belediyesi, yangın güvenliği denetimlerinde eksiklik tespit edilen otellere cezai işlem uyguladı. Denetimlerin, Bolu'daki yangın faciasının ardından yapıldığı bildirildi.

28.01.2025 10:57  Güncelleme: 11:03
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Sivas Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan otellerde yangın güvenliği denetimi gerçekleştirdi. Eksikleri olan otellere tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

Geçtiğimiz hafta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Yaşanan facianın ardından akıllara denetimler mi yetersizdi veya otel mi tedbirsizdi soruları geldi. Bu anlamda Sivas Belediye'sine bağlı İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan ruhsatı belediye ve Kültür Bakanlığı'na ait otellerde yangın güvenliği denetimi yaptı. Gerçekleştirilen denetimler esnasında bazı otellerde yangın dolaplarının yetersizliği, su depolarında kapasite ve duman detektörlerinin eksiklikleri ile sprink sistemlerinin olmayışı tespit edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bu eksiklikler tutanaklara not edilerek işletme sahiplerine iletildi. Mevcut eksiklikler nedeniyle işletmelere cezai işlem uygulandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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