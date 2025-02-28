Sivas'ta Ramazan Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Ramazan Denetimleri Artırıldı

Sivas\'ta Ramazan Denetimleri Artırıldı

Sivas İl Tarım Müdürlüğü, Ramazan ayında gıda güvenliğini sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı.

28.02.2025 17:45
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Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tüketicilerin sağlıklı bir şekilde gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlere hız verdi.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol personeli tarafından Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, rutin gıda denetimlerine ilave olarak tüketicilerin sağlıklı bir şekilde gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlere hız verildi. İl genelindeki özellikle Ramazan ayında vatandaşların yoğun olarak tükettikleri ekmek, pide, unlu mamuller, pastacılık ürünleri, tatlılar, et ve süt ürünleri üretimini yapan imalathaneler başta olmak üzere Ramazan kolisi, hurma ve şekerlemelerinin satışa sunulduğu gıda işyerleri gıda güvenilirliği bakımından denetlenmeye devam ediyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, "Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması bakanlığımızın sorumluluğundadır. Bu anlamda ilimizde güvenli gıdaya erişimin sağlanması, tüketici sağlığının en üst seviyede korunması, sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla denetimlerimiz İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle ve aralıksız olarak yürütülmektedir" denildi.

"Sahada olacağız"

Sivas İl Tarım Müdürü Seyit Yıldız, her türlü ihbar ve şikayetin titizlikle değerlendirileceğini ifade ederek, "Ramazan ayında gıda tüketiminde yaşanan artış sebebiyle Gıda denetimlerimizi sıklaştıracak ve çalışma arkadaşlarımızla sahada olacağız. Özellikle Ramazan kolileriyle, açıkta, ambalajsız, etiketsiz, üreticisi, markası, kayıt veya onay numarası belirsiz gıda, ambalajsız tavuk eti, damgasız kırmızı et, etiketinde belirtilen şartlarda muhafaza edilmeden satışa sunulan ürünleri vatandaşlarımızın satın almamaları gerekiyor. İftar yapılan yerlerdeki, toplu tüketim yapılan alanlardaki denetimlerimizi de yoğunlaştıracağız. Ayrıca vatandaşlarımız; ambalajların sağlam, son tüketim tarihlerinin geçmemiş, doğal renk, tat ve kokusunun değişmemiş olmasına dikkat etmelidir. Yürütülen kontrol ve denetimlerin yanı sıra tüketicilerin gıda ile ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde, Bakanlığımız 174 Alo Gıda Hattı'nı kullanmaları önem arz etmektedir. Her türlü ihbar ve şikayetin titizlikle değerlendirilerek tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşmasına ve gıda denetimlerinin etkinliğinin artmasına katkı sağlayacaktır. Bu vesile ile Sivas halkının sağlık ve mutluluk içerisinde bir Ramazan ayı geçirmelerini diliyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Tarım, sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Ramazan Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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