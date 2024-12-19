Sivas\'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı

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Sivas'ta seyir halindeki bir otomobil yanarak adeta kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın Sivas Kayseri Karayolu Güllüce Köyü yakınlarında Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 58 ACE 982 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİVAS