Sivas'ta son 1 aydaki göçmen operasyonlarında 57 yabancı ve 8 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Sivas'ta son 1 aydaki göçmen operasyonlarında 57 yabancı ve 8 organizatör yakalandı

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Sivas'ta son 1 ayda göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 57 Afganistan uyruklu yabancı muhafaza altına alındı. Yabancılar geri gönderme merkezine sevk edilirken, menfaat karşılığı nakil yapan 8 Türk vatandaşı organizatör cezaevine teslim edildi.

Sivas'ta son 1 ay içerisinde yapılan düzensiz göçmen operasyonlarında 57 yabancı uyruklu şahıs ile 8 organizatör yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü son 1 ay içerisinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son 1 ay içerisinde ilimiz genelinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yapılan 9 ayrı operasyonda; ülkemize yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan Uyruklu 57 yabancı şahıs muhafaza altına alınarak gerekli işlemleri yapıldıktan sonra geri gönderme merkezine sevki sağlanmıştır. Yabancı şahısların menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağlayan 8 Türk vatandaşı çıkarıldığı adli makamlarca Göçmen Kaçakçılığı suçundan cezaevine teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, ülkemizdeki göçmen kaçakçılığı faaliyetinin engellenmesi adına yürütmekte olduğumuz çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Kaynak: İHA
Afganistan3. SayfaGöçmenGüncelSivasSon Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta son 1 aydaki göçmen operasyonlarında 57 yabancı ve 8 organizatör yakalandı - Son Dakika
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