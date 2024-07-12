Sivas'ta sulama kanalına düşen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Sivas'ta sulama kanalına düşen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Sivas'ın Gölova ilçesinde yaşlı bir adamın sulama kanalına düşüp Gölova göletine sürüklendiği olayda, yaşlı adamın cesedine ulaşıldı. Yakınları tarafından haber verilen olayda, su altı ve üstü arama ekipleri kanalı aradı ancak sonuç alınamadı. Gölova göletinde yapılan aramada ise yaşlı adamın cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.07.2024 18:05
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Sivas'ın Gölova ilçesinde sulama kanalına düşüp Gölova göletine sürüklenen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çukuryurt köyü yakınlarında bulunan sulama kanalında meydana geldi. Tekerlekli sandalye kullandığı öğrenilen bedensel engelli Bedir Yalçın (93), iddialara göre sulama kanalına düştü. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınları durumu AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen su altı ve üstü arama ekipleri 9 kilometrelik kanalı baştan sona aradı ancak sonuç elde edilemedi. Yaşlı adamın Gölova göletine sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine gölde arama çalışması yapıldı. Yapılan aramada yaşlı adamın cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta sulama kanalına düşen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta sulama kanalına düşen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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