Sivas'ta sulama kanalına düşen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

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Sivas'ın Gölova ilçesinde sulama kanalına düşüp Gölova göletine sürüklenen yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çukuryurt köyü yakınlarında bulunan sulama kanalında meydana geldi. Tekerlekli sandalye kullandığı öğrenilen bedensel engelli Bedir Yalçın (93), iddialara göre sulama kanalına düştü. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınları durumu AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen su altı ve üstü arama ekipleri 9 kilometrelik kanalı baştan sona aradı ancak sonuç elde edilemedi. Yaşlı adamın Gölova göletine sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine gölde arama çalışması yapıldı. Yapılan aramada yaşlı adamın cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS