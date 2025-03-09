Sivas'ta Süt Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Süt yüklü tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta süt yüklü tır devrildi, köprünün korkuluklarında asılı kalan tırın sürücüsü olay yerinde öldü.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Kayseri karayolu Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kömürkaya mevkiinde meydana geldi. Gemerek ilçesinden hareket eden Fatih Bayırlı idaresindeki süt yüklü tır Şarkışla ilçesine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilerek köprünün korkuluklarında asılı kaldı. Tanker kısmı ise köprüden aşağıya düştü. Araçtan fırlayan sürücü tırla birlikte köprüde asılı kaldı. Olay yerinde ölen sürücü AFAD ekiplerinin çalışmasıyla asılı kaldığı yerden indirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.