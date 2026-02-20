Teravihe gitmek istemişlerdi, gelin ve kaynana son yolculuklarına birlikte uğurlandı

Sivas'ta teravih namazına giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden gelin ve kaynana, son yolculuklarına birlikte uğurlandı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında teravih namazı için Ali Muhtar Camisi'ne giderken yolun karşısına geçmek isteyen Nadiye Akalan (78) ve gelini Zeliha Akalan'a otomobil çarptı. Nadiye Akalan (78) olay yerinde hayatını kaybederken, Zeliha Akalan ise kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti.

Gelin ve kaynana için Ayyıldız Camii'nde kılınan cenaze namazına Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, hayatını kaybedenlerin yakınları ve sevenleri katıldı. Zeliha Akalan ve Nadiye Akalan'ın cenazeleri kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SİVAS