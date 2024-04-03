Sivas\'ta Tostçu Raşit\'in İş Yeri Yangınla Sarsıldı

Sivas'ta yaptığı tostlar ile ün salan ve sosyal medya paylaşımları ile izlenme rekorları kıran işletmeci, "Dükkanın yanıyor" diye aranınca kendisine 1 Nisan şakası yapıldığını düşündü ancak iş yerine gittiğinde korkunç gerçekle yüzleşti.
Edinilen bilgiye göre, 1 Nisan günü sabah saat 06.00 sularında Raşit Yıldırım'a ait iş yerinde elektrik aksamından çıkan yangın, kısa sürede işletmeyi sardı. Kısa sürede dükkana ciddi oranda hasar veren yangın, bir süre sonra söndü. 1 Nisan sabahı dükkanı açmak için gelen personel, dükkanın yandığını görünce durumu Raşit Yıldırım'a bildirdi. İlk başta personelin 1 Nisan şakası yaptığını düşünen Yıldırım, iş yerine gidince korkunç gerçekle yüzleşti. Sosyal medya paylaşımları ile izlenme rekorları kıran "Tostçu Raşit", yaptığı tostlar kadar ziyaretçileriyle de dikkat çekiyordu. İşletme yangından önce iş dünyasından sanat dünyasına, siyasetçilerden çeşitli alanlardaki ünlülere kadar birçok kişinin uğrak yeri olmuştu.
"1 Nisan şakası sandım, nazara geldik"
En kısa sürede iş yerinde tadilat başlatan Raşit Yıldırım, "31 Mart'ta oyumuzu kullandık, o gün sahura kadar açıktık. Sahur sonrası temizlik yaparak bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte evimize gittik. Sabah saat 09.00 sıralarında dükkanımız açıldığında personelimiz telefonla defalarca aramış. Telefon sessizde olduğu için ulaşamamış. Eve gelip 'Ağabey dükkan yandı' dedi. Ben de 1 Nisan nedeniyle şaka yaptığını düşündüm. Apar topar dükkana geldim, dükkanda ciddi hasar oluşmuş. Nazara geldik, bundan eminim" dedi.
Elektrik aksamından çıkan yangın su borusu sayesinde söndü
Yangının kendiliğinden söndüğünü söyleyen Yıldırım, "Ben tesadüfen yukarıdan bir su borusu çekmiştim. O borunun normalde patlamasına imkan yok. Yukarı tavandan bir demir parçası düşünce boru deliniyor, patlıyor ve içerisindeki tazyikli su yangını söndürmüş. Tazyikli su sayesinde diğer taraflara sıçramadan yangın sona ermiş. Zararımız büyük ama Allah'ın izniyle bunun üstesinden geleceğiz. Tostçu Raşit olarak bunun üstesinden geleceğiz. 2 gündür uyumuyoruz, uyumayacağız, gelen misafirlerimize, dostlarımıza hizmet vereceğiz. En kısa zamanda toparlanacağız inşallah" diye konuştu. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta Tostçu Raşit'in İş Yeri Yangınla Sarsıldı - Son Dakika
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