Sivas'ta Trafik Kazaları Artışta

3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Sivas'ta Eylül ayında ve bu yılın ilk 9 ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistikleri yayımladı. Verilere göre kentte Eylül ayında 232 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi öldü, 409 kişi de yaralandı. Eylül'de Sivas'ta meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 158 olarak açıklandı.

Sivas'ta 2024'ün Ocak-Eylül döneminde ise bin 586 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 18 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 918 kişi de yaralandı. Sivas'ta bu yılın ilk 9 ayında meydana gelen maddi hasarlı kaza ise bin 285 olarak açıklandı. - SİVAS