Sivas\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 25 EJ 522 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan mezarlığın duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve İMAYKUD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.