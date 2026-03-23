Sivas’ta Trafik Kazası: Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas-Malatya yolunda hafif ticari aracın kaza yapması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Sivas'tan Malatya istikametine giden hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve kamyonla çarpıştı. Kazada emniyet kemeri takılı olmayan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Sivas-Malatya kara yolu Bostancı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, D.A.'nın kullandığı 58 AFR 007 plakalı FIAT marka hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen M.A.'nın kullandığı 58 AGH 040 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle emniyet kemeri takılı olmayan ticari araç sürücüsü D.A., araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüyü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan hafif ticari araç sürücüsünün emniyet kemeri yerine, emniyet kemeri tokası taktığı görüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Malatya, Trafik, Ulaşım, Sivas, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 16:15:58. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.