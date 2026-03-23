Sivas’ta Trafik Kazası: Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi

Sivas'tan Malatya istikametine giden hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve kamyonla çarpıştı. Kazada emniyet kemeri takılı olmayan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Sivas-Malatya kara yolu Bostancı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, D.A.'nın kullandığı 58 AFR 007 plakalı FIAT marka hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen M.A.'nın kullandığı 58 AGH 040 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle emniyet kemeri takılı olmayan ticari araç sürücüsü D.A., araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüyü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan hafif ticari araç sürücüsünün emniyet kemeri yerine, emniyet kemeri tokası taktığı görüldü. - SİVAS