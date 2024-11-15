Sivas\'ta Unutulan Çanta Paniğe Neden Oldu

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Sivas'ta bir vatandaşın Yüksek Hızlı Trene yetişmeye çalışırken garda unuttuğu çanta paniğe neden oldu. Polisin yaptığı incelemede çantada gıda maddeleri olduğu belirlenirken, baba ile kızının telefon konuşması dinleyenleri gülümsetti.

Edinilen bilgiye göre, tarihi tren garı önündeki bez çanta vatandaşların dikkatini çekti. Çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanlarını çağırdı. Yapılan incelemede bez çantanın içerisinde gıda maddeleri olduğu belirlendi. Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul'a gidecek olan S.K'nın trene yetişmeye çalışırken elindeki bez çantayı gar önünde unuttuğu anlaşıldı. Çantayı almak için olay yerine gelen baba Abdullah Arı'nın kızı S.K. ile olan telefon görüşmesi ise şahit olanları gülümsetti. - SİVAS