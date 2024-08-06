Sivas\'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas- Kayseri karayolu Elmalı köyü yakınlarında meydana geldi. M.B. (58) yönetimindeki 59 RP 755 plakalı kamyonet önünde seyreden İ.A. (42) idaresindeki 58 HB 611 plakalı buğday yüklü traktöre çarptı. H.Y'nin (63) kullandığı 58 ABP 075 plakalı otomobil de kamyonete arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonet sürücüsü M.B, otomobil sürücüsü H.Y. ile Ş.Y. (61), G.M. (43), D.M.Y. (37) ve C.E.M. (18) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS