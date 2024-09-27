Siverek-Diyarbakır Karayolu\'nda Tır Yangını

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Siverek- Diyarbakır Karayolu'nda tır alev aldı

ŞANLIURFA - Siverek-Diyarbakır karayolunun 3. kilometresinde, seyir halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay, gece geç saatlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, Siverek-Diyarbakır karayolunda seyir halindeyken alev aldı. Alevler, kısa sürede tırın motor kısmı ve şoför mahallini sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak tır, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.