Siverek'te 17 Katlı Bina Yıkılıyor

3.Sayfa

Siverek'te 17 katlı binanın yerle bir olma anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde depremde ağır hasar gören 17 katlı bina kontrolü bir şekilde yıkıldı. Binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Siverek'te hasar gören yapıların yıkımına devam ediliyor. İlçenin Ayvanat Mahallesi'nde bulunan ve ilçenin gökdelenleri olarak bilinen 17 katlı 2 binadan bir tanesi görevliler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde büyük bir gürültü ve dumanla bina yıkılıyor, çevrede merakla bekleyen vatandaşlar ise yıkım ve dumandan kaçtığı görülürken, bazı vatandaşlar dumanın içinde kalıyor.