Siverek'te Kadına Çarpan Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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Siverek'te Kadına Çarpan Sürücü Kaçtı

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Siverek'te yolun karşısına geçen kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı, kadın hayatını kaybetti.

08.10.2024 01:36
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Siverek'te yolun karşısına geçen kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü kaçtı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay, gece geç saatlerde ilçenin Fırat Mahallesi Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Y.E.'ye sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Y.E. ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Y.E.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Siverek\'te Kadına Çarpan Sürücü Kaçtı
Kaynak: İHA

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