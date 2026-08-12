Siverek\'te Kasten Öldürme Olayı Üzerine Açıklama

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, kasten öldürme olayı ilgili yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ağustos 2026 tarihinde Siverek ilçesi Karpuzcu Mahallesi Gözaydın Küme Evleri mevkisinde meydana gelen kasten öldürme olayıyla ilgili sosyal medya platformlarında gerçeği yansıtmayan bilgi ve iddiaların paylaşıldığını belirterek, bu paylaşımlara karşı soruşturma başlatılacağı uyarısında bulundu.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bazı sosyal medya platformlarında gerçeği yansıtmayan bilgi ve iddiaların paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmaya konu olay hakkında gizlilik kararı bulunduğu bildirilen açıklamada, gerçek dışı bilgi ve iddiaları yaymaya devam eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.