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Siverek'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Siverek- Diyarbakır karayolu 102'nci kilometresinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.R.Ş. yönetimindeki 33 NVD 59 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı. Kaza sonucu sürücü M.R.Ş., M.Y.Ş. ve Fatma Şaşmaz yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Şaşmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.