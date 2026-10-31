Siverek\'te silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden 2\'si Şanlıurfa\'ya sevk edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Soydan Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen akraba aileler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada L.E. (22), B.E. (34) ve N.E. (30) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan 2'si, Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.