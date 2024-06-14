Siverek'te takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siverek'te takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.06.2024 20:08
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Siverek'te takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole devrildi: Kazada da 6 kişi yaralandı

Kaza, Siverek Karacadağ kara yolu 5. Kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre i.H.A. İdaresinde ki 78 DE 044 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç şarampole düşerek devrildi. Kazada otomobil de bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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