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Siverek'te takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole devrildi: Kazada da 6 kişi yaralandı

Kaza, Siverek Karacadağ kara yolu 5. Kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre i.H.A. İdaresinde ki 78 DE 044 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç şarampole düşerek devrildi. Kazada otomobil de bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.